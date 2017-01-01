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SGK'dan Bartın TSO'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Ekrem Öztekneci, Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.

Son olarak Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık'ı ziyaret eden İl Müdürü Öztekneci'ye Bartın Defterdarı Muhammed Osman Şener eşlik etti. Sohbet havasında geçen ziyarette 6736 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması hakkındaki kanun ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.



Öztekneci, ziyarette yaptığı konuşmasında "02 Ocak 2017 olan yapılandırma ilk taksit ve peşin olan ödeme süresi 31 Mayıs 2017 tarihine kadar uzatıldı. Bu anlamda yapılandırmadan faydalanan tüm vatandaşlarımızın taksit ödemelerini 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödemeleri gerekmekte. Aksi takdirde yapılandırma yapan vatandaşlarımız yapılandırmadan çıkarılacaktır. Terör ve afet nedenleriyle işverenlerin yükümlülüklerin ertelenmesi sağlandı. İlave 6 puan teşvik uygulaması kapsamı genişletildi. İşverenlerimize asgari ücret desteği sağlandı. İşverenlerimize prim erteleme imkânı sağlandı. Yapılan düzenleme ile kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarlarını, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde kurumca belirlenecek tarihe kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primlerin süresinde ödenmiş sayılmaları sağlanmıştır. Böylelikle işverenlerin üzerindeki prim yükünün belli süreler için azaltılması ve ötelenmesi amaçlanmıştır" dedi.

TSO Başkanı Halil Balık, yapılan ziyaretten ve bilgilendirmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Müdür Öztekneci ve Defterdar Şener'e teşekkür etti.

(AY-RFK-Y)



18.05.2017 17:08:04 TSI

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