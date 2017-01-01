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Haliliyeli sporculardan bir altın bir gümüş madalya



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesporlu sporcular 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenlenen 3 bin metre koşusunda bir altın bir gümüş madalya kazandı.

Kurulduğu günden itibaren özellikle salon sporlarında aldığı başarılarla dikkatleri üzerine çeken Haliliye Belediyespor, katıldığı her yarışmadan başarılı sonuçlarla ayrılıyor. Şanlıurfa Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen yarışmalara katılan Haliliyeli sporcular yarışmaya damga vurdu.

On üç yaş kategorisinde 3 bin metre yarışına katılan Haliliye Belediyesporlu Zeynep Gülleli birinciliği, Büşra Soycağan ise ikinciliği elde etti. Haliliyeli sporcular il bazındaki başarılarının yanı sıra Şanlıurfa'yı Türkiye'de ve yurt dışında da başarıyla temsil ediyor. Son olarak Haliliye Belediye Spor Kickboks Takımı sporcularından Mevlana Altuntaş, Belarus'ta düzenlenen Muay Thai Dünya Şampiyonasında 67 kiloda dünya üçüncüsü olmuştu.

(AK-SD-Y)



18.05.2017 17:18:14 TSI

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