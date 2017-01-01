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Turgutlu Belediyesi Kent Müzesi kapılarını açıyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediyesi Kent Müzesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Düzenlenecek törene tüm halkı davet eden Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Turgutlu Kent Müzesi'nin 19 Mayıs 2017 Cuma Günü saat 17.00'da düzenlenecek açılış töreni heyecanına tüm halkımız davetlidir" dedi.

Turgutlu'nun tanıtımı açısından son derece önemli bir rol oynayacak olan Kent Müzesi açılış törenine tüm Turgutlu halkını davet eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Kent Müzesi'nde artık sona geldik. Zafer Kalkınma Ajansının desteğiyle yaklaşık iki yıl önce çalışmalarına başladığımız müzemizde bugün artık açılış heyecanı yaşıyoruz. Son derece titizlikle yürüttüğümüz çalışmalar sonunda inanıyorum ki güzel bir eser ortaya çıkarmış olduk. Bir kenti, bir şehri bir müzeye sığdırdık. 19 Mayıs gibi anlamlı gibi anlamlı bir günde açılışını gerçekleştiriyoruz. Turgutlu'ya böylesi kalıcı bir eser kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Halkımızı sürprizler bekliyor. Mutluluğumuzu ve onurumuzu halkımızla paylaşacağız. 19 Mayıs 2017 cuma günü saat 17.00'de açılışı gerçekleşecek olan Kent Müzesi'ne tüm Turgutlu halkını davet ediyorum" dedi.

(SC-Y)



18.05.2017 17:29:12 TSI

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