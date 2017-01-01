İzmit'in güzelliklerini fotoğrafladılar
(Fotoğraflı)
KOCAELİ (İHA) - Sosyal medya üzerinden oluşturulan fotoğrafçı gruplarından olan amatör fotoğrafçılar, İzmit'e gelerek şehrin güzelliklerini fotoğrafladılar.
Sosyal medya üzerindeki grubun kurucusu Leo Arslan ile birlikte İstanbul'dan gelen fotoğraf meraklıları, İzmitli fotoğraf severler ile birlikte şehir turuna çıktılar. Eko Park, Akçakoca Meydanı, Tarih Koridoru, Saat Kulesi, Yürüyüş Yolu, İzmit Körfezi, Yeni Cuma Camii ve Seka Park'ta fotoğraflar geçek grup, memnun şekilde şehirden ayrıldılar.
(GY-Y)
18.05.2017 17:58:15 TSI
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