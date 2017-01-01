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Tatvan MYO'da mezuniyet töreni



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Tatvan Meslek Yüksekokulunda 2016-2017 dönemi için mezuniyet töreni düzenlendi.

BEÜ Tatvan Meslek Yüksekokulu bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından konuşma yapan Okul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Cahit Taşdemir, mezun olan öğrencilere hayatlarında başarı dileğinde bulundu. Okuldan yaklaşık 350 öğrencinin iki yıllık eğitimini başarıyla tamamlayarak mezun olduğunu kaydeden Taşdemir, "Sevgili öğrenciler, sizleri 2 yıllık bir eğitimin sonunda bir üst eğitime veya iş hayatına uğurluyoruz. Eminim buraya dönük çok farklı anılarla ayrılıyor, çok karmaşık duygular içerisinde bulunuyorsunuz. Her türlü olumlu ve olumsuz tutum ve davranışlarınıza rağmen biz sizleri çok sevdik ve hepte seveceğiz. Sizleri mezun ettiğimiz binlerce Tatvan MYO mezunlarının arasına yollarken, sizler de bizi ve okulunuzu unutmamanızı istiyoruz. Bu vesile ile yaşamınızda sağlık, huzur, mutluluk ve başarı diliyorum. Yolunuz ver bahtınız açık olsun" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından mezuniyet programı kokteyl, müzikli eğlence ve çekilen halaylarla sona erdi.

Programa BEÜ Rektör yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Demirtaş ile Prof. Dr. Sabır Rüstemli, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretim görevlileri, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.

(HO-MSA-Y)



18.05.2017 18:10:50 TSI

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