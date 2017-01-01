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Engellilere polis morali



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MERSİN (İHA) - Mersin'deki engelli öğrenciler, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği piknikte moral buldu.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla, Mersin Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nce, engellilik alanında toplumda farkındalık oluşturulması ve sosyal hayata katılımlarının geliştirilerek kültür, sanat, turizm, spor aktiviteleri gibi alanlarda toplumsal yaşama entegrasyonlarına bir nebze katkı sağlayabilmek adına Hüseyin Polat Özel Eğitim ve Uygulama Merkezinde eğitim ve öğrenim gören çocuk ve aileleri için gezi düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, engelli öğrenciler ve aileleri Tarsus'taki hayvanat bahçesini gezdi, şelalede piknik yaptı. Burada kamp kuran engelliler, gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

(HSK-Y)



18.05.2017 18:19:51 TSI

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