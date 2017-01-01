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Osmancık Organize Sanayi Bölgesi ihale ediliyor



(Fotoğraflı)



ÇORUM (İHA) - Çorum'un Belediye Başkanı Hamza Karataş, Osmancık Organize Sanayi Bölgesi ihalesinin 8 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

Osmancık ekonomisi için büyük önem arz eden Organize Sanayi Bölgesi'ne ait 470 dönüm alanda 51 sanayi parseli oluşturulduğunu dile getiren Belediye Başkanı Hamza Karataş, yatırımcılara yer tahsisine başlandığını söyledi.

İlçe merkezinde bulunan çeltik fabrikalarının da Organize Sanayi Bölgesine taşınacağını açıklayan Karataş "İş adamlarımızla bir toplantı düzenleyerek yer tahsis işlemlerini başlattık. Şehir merkezinde kalan fabrikalar gerek etrafa yayılan toz, gerekse gürültü nedeniyle bir çevre sorunu olarak görülüyor ve halkımızdan taşınması hususunda yoğun talep geliyordu. İş adamlarımızla görüşerek bu süreci başlattık. Hem şehrimiz için faydalı olacak hem de çeltik fabrikalarımız OSB'de daha modern ve kaliteli hizmet verecek" dedi.

OSB ile ilgili son aşama olan alt yapı çalışmalarının 8 Haziran'da ihale edileceğini açıklayan Karataş, "Bu ihale kapsamında yollar, drenaj, dere, menfez, atık su, yağmur suyu, içme suyu, telekom inşaatı ve kamera sisteminin alt yapısı tamamlanacak. Yatırımcılarımız kendilerine tahsis edilen alt yapısı hazır arsalara fabrikalarını kurarak hemen faaliyete başlayacaklardır" diye konuştu.

Başkan Karataş, OSB'ye yatırım yapan girişimcilere arsa tahsisinde en az 10 kişi istihdam etmek şartı ile arsa tahsis bedelinde yüzde 90 teşvik verileceğini belirtti.

(MMY-BÖ)



18.05.2017 18:20:03 TSI

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