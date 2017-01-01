Çorum'da e-ticaret eğitimi yapılacak
ÇORUM (İHA) - Çorum'da 23 Mayıs'ta "E-ticaret ve Sosyal Medya Pazarlaması" eğitimi yapılacak.
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Bölgesel Rekabet Edebilirlik ve Operasyonel Programı kapsamında yürütülmekte olan ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın(OKA) nihai faydalanıcısı olduğu "TR83 Bölgesi'nin Rekabetçiliğinin Arttırılması Projesi" çerçevesinde KOBİ Atölye Eğitim Programı kapsamında eğitimler gerçekleştiriliyor.
23 Mayıs tarihinde saat 09.00'da Çorum Anitta Otel'de başlayacak olan "E-ticaret ve Sosyal Medya Pazarlaması" eğitimine arzu eden işletmelerin katılabileceği bildirildi.
(SAM-SLH-Y)
18.05.2017 18:27:49 TSI
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