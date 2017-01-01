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Yenice'de 7'den 77'ye Bisiklet Turu yapıldı



(Fotoğraflı)



ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Yenice ilçesinde Yenice Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen dördüncü 7'den 77'ye Ödüllü Bisiklet Turu yapıldı.

Yenice Halk Eğitim Merkezi tarafından bu yıl dördüncüsü yapılan 7'den, 77'ye Ödüllü Bisiklet turu büyük ilgi gördü. İlçe merkezinde yapılan ödüllü bisiklet turuna 240 bisikletli katıldı. Tur sonrasında çekilen kurada 3 kişiye bisiklet, 30 top ve 2 adet bisiklet kilometre sayacı hediye edildi.

Bisiklet turuna ve ödül çekiliş törenine Belediye Sosyal İşler Müdürü Berna Ağan Özen, Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baykal, Yenice İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Zeki Atik, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nurol Demiroğlu katıldı.

(GD)



18.05.2017 18:31:55 TSI

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