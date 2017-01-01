YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksek Okullarındaki 974 öğrenci kep attı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksek Okullarındaki 974 öğrenci kep attı

- Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden 2016-2017 yılında toplamda 2 bin 842 öğrenci mezun oldu

- Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Nurgül Özbay;

- "İnsana yapılan yatırımın yatırımlar arasında en pahalısı ve en zor olanıdır"



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi mezuniyet programları kapsamında üniversiteye bağlı 5 Meslek Yüksek Okulu'ndan toplam 974 öğrenci mezun olarak kep attı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesi içinde bulunan kapalı spor salonu ve halı sahada düzenlenen iki ayrı törene, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Nurgül Özbay, Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Oğuz Sertler, çok sayıda öğretim görevlisi ve mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı. Tören, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ne bağlı Bozüyük, Gölpazarı, Osmaneli, Pazaryeri ve Söğüt Meslek Yüksek Okulu'nu bitiren 974 öğrencinin alanlara girişleriyle başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile devam eden mezuniyet töreninde, açılış konuşmasını Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Nurgül Özbay yaptı.



"Her mezunumuz bu ailenin bir ferdi olarak gönüllerimizde yer almaya devam edecektir"

İnsana yapılan yatırımın, yatırımlar arasında en pahalısı ve en zor olanı olduğunu söyleyen Özbay, "Büyük sabır ve özveri isteyen bu yatırım, başarı ile tamamlayarak, bugün mezun olan öğrencilerimizin mutluluğunu ve gururunu yaşamaktayız. Bir ülkenin kalkınmasında en önemli görevlerden birinin üniversitelere düştüğünü düşünmekteyim. Üniversiteler sorgulayan araştıran, bilgiyi üreten, faydaya dönüştüren, önemli kurumlardır. Üniversitelerimizin en önemli unsurlarından birisi olan Meslek Yüksek Okulları, üretken ve katma değer oluşturan birimleridir. Bu okullarımızda yetiştirilen ara elemanlar ülkemizin en temel ihtiyacı olan vasıflı iş gücüne destek sağlamakta ve bugün ihtiyaç duyulan teknolojik gelişmelere imkan oluşturmaktadır. Aldıkları pratik eğitim ile kendi branşlarında günceli yakalamayı başaran Meslek Yüksek Okulları, ülke kalkınmasında önemli bir güç haline gelmektedir. Ülkemiz meslek yüksek okulları arasında sahip olduğu alt yapısı, nitelikli öğretim elemanları, atölyeleri ve laboratuvarlar ile yetiştirmiş olduğumuz öğrencilerimiz ve okullarımız ile gurur duymaktayız. Eminim ki, evlatlarınızın eğitim hayatları boyunca bir sürü güçlükle karşılaştı. Ancak eğitim nesilden nesille aktarılan en büyük mirastır. Bu açıdan evlatlarınıza ve belki de torunlarınıza bu emeklerinizin karşılığı olarak paha biçilmez bir miras bıraktığınızı unutmayınız. Sizlerin emaneti olarak aldığımız çocuklarınızı çağın ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirmek için el birliğiyle çaba gösterdik. Artık evlatlarınızı gerçek yaşama uğurlamanın zamanı geldi. Onlarla gurur duyabilirsiniz. Şunu vurgulamak isterim ki, her mezunumuz bu ailenin bir ferdi olarak gönüllerimizde yer almaya devam edecektir" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri öğrencileri kutladı. Daha sonra dereceye giren Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine plaketler takdim edildi. Son olarak Bozüyük Meslek Yüksek Okulu'ndan 111, Gölpazarı Meslek Yüksek Okulu'ndan 132, Osmaneli Meslek Yüksek Okulu'ndan 221, Pazaryeri Meslek Yüksek Okulu'ndan 218 ve Söğüt Meslek Yüksek Okulu'ndan 292 olamak üzere toplamda 974 öğrenci sahnenin önüne gelerek, hep birlikte kep attı.

Öte yandan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 4 gün süren mezuniyet törenlerinde, 2016-2017 yılında toplamda 2 bin 842 öğrenci mezun olmuş oldu.

(CKT-



18.05.2017 18:58:34 TSI

NNNN

