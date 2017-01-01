Metin Uca Bilecik'te eczacılarla buluştu
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'te Eczacılık Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda eczacılar Metin Uca ile buluştu.
Bilecik'te 9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası Bilecik İl Temsilciliği tarafından bir program düzenlendi. Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, Metin Uca ile eczacılar bir araya geldi. Kendisi aslen Bilecikli olan Metin Uca, Bilecik'i gezdikten sonra cep telefonsuz duramayanlara hayatın anlamını sorgulatan "Aleksandır Telefonu Kaldır" isimli tek kişilik oyununu sergiledi. Gösteri sonunda 9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası Bilecik İl Temsilcisi Ender Olcay, Metin Uca'ya hediye sundu.
(CKT-DA
18.05.2017 19:03:47 TSI
NNNN