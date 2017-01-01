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Cumhurbaşkanına hakaretten bir kişi tutuklandı

19 Mayıs 2017 Cuma, 09:35
Cumhurbaşkanına hakaretten bir kişi tutuklandı

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütü üyesi olmak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlarından bir kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre Nevşehir'de Şahin K. isimli bir kişi terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütü üyesi olmak ve sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Şahin K. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
(COŞ-AÖ-Y)

19.05.2017 09:35:26 TSI
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