ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Güvenlik korucuları yemin ederek göreve başladılar

19 Mayıs 2017 Cuma, 09:57
Güvenlik korucuları yemin ederek göreve başladılar
Güvenlik korucuları yemin ederek göreve başladılar

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis Valisi İsmail Çataklı, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen güvenlik korucularının yemin törenine katıldı.
İl Jandarma Komutanlığındaki 2 haftalık eğitim süresini tamamlayan 50 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı. İl merkez ve ilçelere bağlı köylerde görev yapacak olan güvenlik korucuları yemin törenin ardından ilk defa göreve başlamanın heyecanı ile görev yerlerine sevk edildi. Tören, güvenlik korucularının geçit töreni ile son buldu. Törene, Vali İsmail Çataklı'nın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Asker, Elbeyli Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, Polateli Kaymakamı Bayram Türker, İl Jandarma Komutanı Gökhan Şahin ve İl Emniyet Müdürü Günter Şenses katıldı.
(MAD-SD-Y)

19.05.2017 09:57:16 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kilis'te &quot;Göçmen Sağlığı Merkezi&quot; açılıyor
YEREL

KİLİS'TE "GÖÇMEN SAĞLIĞI MERKEZİ" AÇILIYOR
Hırsızlık zanlıları yakalandı
YEREL

HIRSIZLIK ZANLILARI YAKALANDI
Kilis'te &quot;Göçmen Sağlığı Merkezi&quot; açılacak
YEREL

KİLİS'TE "GÖÇMEN SAĞLIĞI MERKEZİ" AÇILACAK
Vali İsmail Çataklı'nın 19 Mayıs kutlaması
YEREL

VALİ İSMAİL ÇATAKLI'NIN 19 MAYIS KUTLAMASI
Milletvekili Dülger'in 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
YEREL

MİLLETVEKİLİ DÜLGER'İN 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI MESAJI
Akademik birimlerin mezuniyet sevinci
YEREL

AKADEMİK BİRİMLERİN MEZUNİYET SEVİNCİ
Eğitimci Yazar Balcı Kilis'te kadim değerleri anlattı
YEREL

EĞİTİMCİ YAZAR BALCI KİLİS'TE KADİM DEĞERLERİ ANLATTI
Rektör Karacoşkun'nun 19 Mayıs Kutlaması
YEREL

REKTÖR KARACOŞKUN'NUN 19 MAYIS KUTLAMASI
Sosyal Güvenlik Elçileri Anı Yarışmasında&quot; dereceye girenlere ödül verildi
YEREL

SOSYAL GÜVENLİK ELÇİLERİ ANI YARIŞMASINDA" DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL VERİLDİ
AFAD Başkan Yardımcısı Fatih Özer Kilis'te
YEREL

AFAD BAŞKAN YARDIMCISI FATİH ÖZER KİLİS'TE
EN ÇOK OKUNANLAR
Avrasya Borsaları Federasyonu, Erivan’a taşınıyor
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE KURDU ERMENİSTAN KAPTI

 1
  • 2 Eşini 1 yıl önce kaybetti... Fotoğraflara bakınca şoke oldu!
  • 3 Siz bir de kamera arkasını görün!
  • 4 "Sarp polis değilmiş, yalan söylemiş!"