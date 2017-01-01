YEREL HABERLER / KİLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Güvenlik korucuları yemin ederek göreve başladılar

Güvenlik korucuları yemin ederek göreve başladılar



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis Valisi İsmail Çataklı, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen güvenlik korucularının yemin törenine katıldı.

İl Jandarma Komutanlığındaki 2 haftalık eğitim süresini tamamlayan 50 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı. İl merkez ve ilçelere bağlı köylerde görev yapacak olan güvenlik korucuları yemin törenin ardından ilk defa göreve başlamanın heyecanı ile görev yerlerine sevk edildi. Tören, güvenlik korucularının geçit töreni ile son buldu. Törene, Vali İsmail Çataklı'nın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Asker, Elbeyli Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, Polateli Kaymakamı Bayram Türker, İl Jandarma Komutanı Gökhan Şahin ve İl Emniyet Müdürü Günter Şenses katıldı.

(MAD-SD-Y)



19.05.2017 09:57:16 TSI

NNNN

