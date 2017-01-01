Aydın'da terör operasyonu: 5 tutuklama
Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarmanın terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik olarak düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre; terör örgütü PKKnın gençlik yapılanması YDG-H'ye yönelik olarak Aydın, Batman ve Bitlis'te belirlenen adreslere jandarma tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aydın'ın Nazilli İlçesi İsabeyli Mahallesinde bulunan ADÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde PKK/KCK (YDG-H) yapılanmasına yönelik jandarma tarafından başlatılan planlı faaliyet kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonlar sonucunda bazı dokümanlar ele geçirildi. Jandarmadaki ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılan şahıslardan 5'i tutuklanırken 2'si adil şartı ile serbest bırakıldı.
(MB-Y)
19.05.2017 10:23:54 TSI
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