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Hisarcık MYO öğrencilerinin Ankara gezisi

19 Mayıs 2017 Cuma, 10:38
Hisarcık MYO öğrencilerinin Ankara gezisi
Hisarcık MYO öğrencilerinin Ankara gezisi

(Fotoğraflı)

Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulu öğrencileri için Ankara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) gezi düzenlendi.
Geziye Hisarcık Mesleki Yüksek Öğrenimi Destekleme ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Var, Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Vasfi Kahya ile Öğretim Görevlisi Ömer Altaş ve Yüksekokul Öğrenci Temsilcisi Süleyman Köse'nin eşliğinde 45 öğrenci katıldı. Gezi programı sırasıyla tarihi Hamamönü, Taceddin Dergâhı, Anıtkabir, TBMM ziyareti, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve serbest zaman olarak planlandı. Hamamönünde yapılan kahvaltının ardından yakın zamanda restorasyonu tamamlanan Hamamönü sokakları gezildi. Daha sonra Anıtkabir'e geçen öğrenciler burada engelliler için düzenlenen çelenk koyma törenine katılıp mozoleye çelenk bıraktıktan sonra askerlerin nöbet değişim anını izlediler. Daha sonra TBMM'ye geçerek burada Kütahya Milletvekilleri ile bir araya gelen öğrenciler, Meclisi de ziyaret ettiler. Başbakan Binali Yıldırım ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirip ardından vekillerle söyleşi gerçekleştiren öğrenciler vekillerin sıcak ilgisinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. Soru cevap şeklinde geçen diyaloğun ardından meclis restoranında vekiller tarafından ağırlanan öğrenciler daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesini ziyaret edip arkasından sıcak bir akşam yemeğinden sonra geziyi tamamladılar.
Hisarcık Mesleki Yüksek Öğrenimi Destekleme ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Var, gezilerinde kendilerini samimi ve gönülden karşılayıp ağırlayan Kütahya Milletvekilleri M. Şükrü Nazlı, Prof. Dr. Vural Kavuncu, Av. İshak Gazel ve Ahmet Tan'a, ayrıca Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören'e, Okul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Süleyman Emre Özcan'a ve kendilerine her zaman destek olan Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'a teşekkür etti.(MA-EFE)

19.05.2017 10:38:43 TSI
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