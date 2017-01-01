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Bizim Ev'de engeller müzikle aşılıyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam ve Destek Merkezi, örnek çalışmalarıyla engelleri aşmaya devam ediyor.

Bizim Ev'de düzenlenen Müzik Atölyesi'ne katılan engelliler yıl sonu konseriyle hünerlerini sergiledi. Yaklaşık 8 ay koro ve enstrüman eğitimi alan engelliler, Bizim Ev bahçesinde konser verdi. Nilüfer Roman Orkestrası eşliğinde ritim, klavye, gitar gibi enstrümanları kullanan Bizim Ev kursiyerleri, koro halinde söyledikleri şarkılarla alkış aldı. Konseri ailelerle birlikte izleyen Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile eşi ve Belediye Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Seden Bozbey de bu heyecana ortak oldu.

Müzik Atölyesi'ne katılanlar ve eğitimi veren Nilüfer Roman Orkestrası ekibini kutlayan Başkan Mustafa Bozbey, "Yıllar önce başlayan Bizim Ev projemizi genişleterek devam ettirmeye çalışıyoruz. Daha farklı eğitimler olacak. Ailelere, bizlere güvendikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

(MŞ)



19.05.2017 11:17:35 TSI

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