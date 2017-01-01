Bismil kırsalında planı bakım kesintisi
DİYARBAKIR (İHA) - Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından trafo merkezinde yapılacak planlı bakım çalışması nedeniyle Diyarbakır'ın Bismil ilçesi kırsalında 23 Mayıs günü enerji kesintisi yaşanacak
Dicle Elektrik Dağıtım'dan konuyla ilgili yayınlanan duyuruda, "TEİAŞ tarafından Bismil-2 Trafo Merkezinde yapılacak olan bakım onarım çalışmasından kaynaklı Bismil ilçesine bağlı köylerde 23 Mayıs 2017 tarihinde 13.00-16.00 saatleri arasında enerji kesintisi yaşanacaktır" denildi.
(İHA-MP-Y)
19.05.2017 11:19:25 TSI
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