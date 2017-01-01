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ATSO Heyeti Kemer'de

19 Mayıs 2017 Cuma, 11:39
ATSO Heyeti Kemer'de
ATSO Heyeti Kemer'de

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Kemer ilçesinde temaslarda bulundu.
ATSO Başkanı Davut Çetin ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Kızılsavaş, Kemer ilçesinde temaslarda bulundu. Ziyaretlerin ilk durağı Kemer Belediyesi oldu. ATSO Heyeti, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ü ziyaret ederek, yeni turizm sezonu öncesi görüş alışverişinde bulundu. ATSO Kemer Temsilcisi Mustafa Çetinkaya'nın da bulunduğu ziyarette Oda'nın çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Davut Çetin, Oda olarak ilçe ekonomisini geliştirmeye yönelik her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyledi.
ATSO ana sponsorluğunda bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek Antalya Alışveriş Festivali için hazırlıkların devam ettiğini belirten Başkan Davut Çetin, "Geçen yıldan daha canlı bir festival olmasını hedefliyoruz. Ancak bu sadece ATSO'nun çabası ile olacak bir şey değil. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar tüm belediyelerimizin, sivil toplum örgütlerinin, işyerlerinin bu festivale sahip çıkması gerekiyor. Bu organizasyon sadece ATSO üyesi işyerleri için yapılmıyor. AESOB'a üye büyük küçük tüm esnaflarımız da yararlanıyor. Esnafımızın festivali daha fazla sahiplenmesini istiyoruz. Kemer, bizim en fazla üyemiz olan ilçelerimizin başında geliyor. Bu seneki festivale Kemer'deki üyelerimizden ve esnafımızdan da katılım ve destek bekliyoruz" dedi.
Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül de ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, ATSO ile her konuda işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Kemer'i özellikle yurt dışı fuarlarda tanıtmak için yoğun çaba sarf ettiklerini anlatan Başkan Gül, bu yıl geçen seneye göre daha iyi bir turizm sezonu geçirmeyi ümit ettiklerini kaydetti.

Kemer turizmin lokomotifi
ATSO Heyeti daha sonra Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkanı Tayyar Gül ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ni ziyaret etti. ATSO Başkanı Davut Çetin, KETOB'un çalışmalarını yakından takip ettiğini, özellikle sosyal medya üzerinden başlatılan #visitkemer çalışmasını çok başarılı bulduğunu söyledi. Kemer'in Antalya turizminde özel bir yeri olduğunu belirten Davut Çetin, "Kemer ilçesi, Antalya turizminin lokomotif bölgelerinden birisi. Ancak son dönemde turizmde yaşanan krizin en çok vurduğu bölgelerin başlında Kemer geldi. Bu zor dönemi kendimizi sorgulamamız, neleri daha iyi yapabileceğimize dair değerlendirmelerde bulunacağımız bir süreç olarak görmemiz gerekiyor. Bu anlamda sunduğumuz turizm ürünlerini ve hitap ettiğimiz pazarları çeşitlendirmemiz, fiyat yerine kalite ile rekabet etmemiz, turisti otelden çıkaracak enstrümanları ve cazibeyi yaratmamız gerekiyor. Son derece sembolik fiyatlarla turisti otelden çıkarmayan bir sistemle turizmden arzu ettiğimiz katma değeri elde etmemiz mümkün değil. Bu sezon beklediğimiz turizmdeki toparlanma ile birlikte yaptığımız turizmi de sorgulamak, hatta ilgili kurumlarla radikal kararları masaya yatırmak gerekiyor." dedi.
KETOB Başkanı Tayyar Gül de, ATSO Başkanı Davut Çetin'e ziyareti için teşekkür etti. Ziyarette ATSO ile KETOB arasında hem tanıtım, hem de turizm esnafına yönelik eğitimler düzenlenmesi konusunda görüş birliğine varıldı.
ATSO Başkanı Davut Çetin daha sonra aralarında Kemer'deki en eski ATSO üyelerinden turizmci Kazım Gül'ün de olduğu ilçede faaliyet gösteren üye işyerlerini ziyaret ederek, yeni sezonda başarı ve bol kazanç diledi.
(SÇ-SÇ-Y)

19.05.2017 11:39:29 TSI
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