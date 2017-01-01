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Elazığ'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı



(Fotoğraflı)



Yunus Özhanlı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" coşkuyla kutlandı.

Elazığ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 98. yılında kutlama programı düzenlendi. Atatürk anıtına çelenk bırakılması ile başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

19 Mayıs'ın özgürlüğün temellerinin atıldığı bir gün olduğunu belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, "19 Mayıs bizler için çok önemli bir gün. Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutluyoruz ama biz 15 Mayıs'tan itibaren bu haftayı gençlik haftası olarak kutladık. Bütün tesis ve salonlarımızda 19 Mayıs'la ilgili gerek sportif, gerekse gençlik merkezi bünyesinde birçok organizasyon yaptık. Geçmiş yıllarla kıyaslandığı zaman 19 Mayıs'ın coşkusu çok daha fazla arttı" dedi.

Konuşmanın ardından, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata'ya Cevabı okundu. Öğretmenevi önünde düzenlenen programa, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sedat Acar ve öğrenciler katıldı.

(YÖ-HİV-SO-Y)



19.05.2017 11:53:25 TSI

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