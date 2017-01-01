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Grup CTE Talas'ta konser verdi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Adını ceza ve tevkif evlerinden alan ve 6 infaz koruma memurundan oluşan "Grup CTE" Anadolu rock ekibi Talas Belediyesi'nin katkılarıyla Talas'ta coşkulu bir konser verdi.

Kültürel etkinliklere her zaman önem verdiklerini belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Bizi kırmayarak buraya gelen Adalet Bakanlığı'nda bizim gibi memur olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz hafta Ayna grubunu misafir etmiştik. Bugün de CTE Grubu'nu misafir ediyoruz. Talas Belediyesi olarak birçok etkinlik yapıyoruz. Bunların tamamı sizler için, birlik ve beraberliğimiz, bu ülkenin geleceği için. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Gençler bu ülkenin geleceğini, bayrağını temsil ediyor. Onun için hep birlikte Türkiye'yi en iyi noktaya taşıyacağız." dedi.

Konserde bir konuşma yapan Grup CTE ise dizi ve filmlerde anlatılan gardiyan karakteriyle asla benzer taraflarının olmadığını donanımlı ve eğitimli bir teşkilat yapısına sahip olduklarını, İnfaz Koruma Memuru'nun da aileleri, çocukları, duyguları olan normal bireyler olduğunu ifade ettiler.

2 saate yakın sahnede kalan Grup CTE sevilen şarkılardan oluşan repertuvarını dinleyicilerin beğenisine sundu.

(AÖ-Y)



19.05.2017 12:04:43 TSI

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