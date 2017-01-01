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Oryantiring'de Türkiye Şampiyonasına katılacaklar



(Fotoğraflı)



Tuna İşleyen

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde İsabet Ortaokulu Oryantiring takımı Denizli'de bölge yarışmalarında 20 takım içerisinde üçüncü olarak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Akademik başarılarıyla kısa sürede adından söz ettiren İsabet okulları kültürel ve sportif başarılarıyla iddialı olduğunu gösterdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan okul müdürü Fatih Uslu "okulumuzda akademik ve değerler eğitimiyle birlikte sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere de önem veriyoruz. Okulumuz açılışının ikinci yılında olmasına rağmen çeşitli sportif müsabakalarda başarı göstererek kupa sayısını ona çıkarttı. Oryantiring takımımız da il başarılarından sonra bölge müsabakasında üçüncü oldu. İnşallah Türkiye şampiyonasında da derece yaparak ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Başarılarından dolayı öğrencilerimizi tebrik eder, emeği geçen beden eğitimi öğretmenlerimiz Hakan Dönmez, Göksenin Dönmez ve bizlere desteğini esirgemeyen velimiz Yavuz Maşalı'ya sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" dedi. (Tİ - EFE)



19.05.2017 12:07:01 TSI

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