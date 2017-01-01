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Bartın Üniversitesi Rektörü Uzun teşekkür etti

19 Mayıs 2017 Cuma, 12:13
Bartın Üniversitesi Rektörü Uzun teşekkür etti
Bartın Üniversitesi Rektörü Uzun teşekkür etti

(Fotoğraflı)

Akif Yaman
BARTIN (İHA) - Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, göreve atanmasının ardından kendisini tebrik edenlere teşekkür etti.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, bir teşekkür mesajı yayımlayarak, göreve atanmasının ardından kendisini tebrik ederek, destek olanlara teşekkür etti. Rektör Uzun'un teşekkür mesajı şöyle;
"Üç bin yıllık bir tarihe, kültüre ve doğal güzelliklere sahip olan Karadeniz'in incisi Bartın'ın genç ve dinamik üniversitesinde rektör olarak hizmet etmekten büyük onur duymaktayım. Mensubu olmaktan övünç duyulan, bulunduğu kent ile bütünleşmiş ve yüksek kalitede eğitim veren bir üniversite olmak için gayret göstereceğiz. Gençlerimizi bilgi ile donatırken onlara araştırma ruhu aşılayan, ürettiği katma değeri Bartın ile paylaşan bir eğitim kurumu oluşturma hedefini sürdürülebilir kılmak için tüm iç ve dış paydaşlarımızla var gücümüzle çalışacağız. Bu vesile ile güvenlerine mazhar olduğum başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın YÖK Başkanımıza ve çok değerli YÖK üyelerimize saygılarımı sunuyorum. Ayrıca göreve atanmamın ardından nezaket göstererek ziyaretime gelen ya da bir vesileyle iyi dileklerini ileten öncelikle Sayın Valimiz Nusret Dirim olmak üzere; siyasi parti temsilcilerine, il yöneticilerimize, şehir içi ya da şehir dışından kurum, kuruluş ve paydaşlarımız ile Üniversitemizin faaliyetlerini yaygınlaştırmada katkı sağlayan basın ve yayın kuruluşlarına teşekkür ediyorum."
(AY-RFK-Y)

19.05.2017 12:13:00 TSI
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