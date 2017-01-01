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Biga'da 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs 2017 Cuma, 12:26
Biga'da 19 Mayıs coşkusu
Biga'da 19 Mayıs coşkusu

(Fotoğraflı)

Toprak Akkaya
ÇANAKKALE (İHA) - Biga'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.
19 Mayıs kutlamaları hükümet meydanında Atatürk Anıtına çelenklerin konulmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından İlyas Bayram Stadyumundaki gösteri ve kutlamalara geçildi. Törene, Biga Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık başta olmak üzere okul müdürleri, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Biga İlçe Gençlik Spor Müdürü Celal Avcı, "Kurtuluş savaşımızın başlangıcı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 98.yıl dönümünü kutluyoruz. 'Özgürlük ve Bağımsızlık benim karakterimdir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a çıkarak yaktığı özgürlük ateşi, tüm Anadolu'ya yayılmış, devleti, savunması, ekonomisi ve her şeyiyle çöktüğü sanılan milletimiz kendi küllerinden yeniden doğmuştur. Bizlere emanet edilen bu vatan için çok bedeller ödendi. Hala ödenmeye devam ediyor. Bu bedeli ödememek için milletiyle ekonomisiyle, teknolojisiyle güçlü bir devlet olmak gerekir. Ancak kültürlü ve bilgili fertler olursak milletimizi muasır milletler seviyesine yükseltebiliriz" dedi. Öğrenciler arasında şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Kültürel ve sportif yarışmalarda ilk üç derece giren öğrencilere kupa, armağan ve madalyaları verildi. Törenler halat çekme, çuval yarışı, koşular ve folklor gösterilerinin ardından Biga Fen Lisesi öğrencilerinin sunduğu dev Türk Bayrağı gösterisi ile son buldu.
(GD)

19.05.2017 12:26:05 TSI
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