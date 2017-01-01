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Hakkari'de 6. Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması

19 Mayıs 2017 Cuma, 12:27
Hakkari'de 6. Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
Hakkari'de 6. Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması

(Fotoğraflı)

HAKKARİ (İHA) - Sancaktepe İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği (SİMMDER), Hakkâri Önder İmam Hatipliler Derneği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 6. Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi.
Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşen programa Vali Cüneyit Orhan Toprak, Sancaktepe İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Hamdullah Arvas, Hakkâri Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Aydın Çallı, kurum müdürleri, öğretmen, öğrenci ve velileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu. Ardından Hakkâri Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Aydın Çallı ve Sancaktepe İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hamdullah Arvas birer konuşma yaparak 6. Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması ile ilgili katılımcılara bilgiler verdi.
Programda bir konuşma yapan Vali Cüneyit Orhan Toprak ise, maneviyatına bağlı, çalışkan, yardımsever, merhametli, geleceğe umutla bakan insanlar ve gençler üzerindeki çalışmalarını takdir ettiği SİMMDER yöneticilerini canı gönülden tebrik ettiğini kaydetti. Vali Toprak, "İlimizde öğrencilere Peygamber Efendimizin hayatı ile ilgili bin 800 adet kitap dağıtıldı. Dağıtımı yapılan kitapların okunmasıyla alakalı yapılan yarışmada, öğrencilerimiz tarafından kompozisyonlar yazıldı. Yarışma sonunda yapılan değerlendirmede umre ziyareti kazanan öğrencilerimiz oldu. Bu da parayla ölçülmeyecek derecede çok kıymetli bir hediye. Aynı şekilde cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar ve İstanbul gezisi kazanan öğrencilerimiz de oldu. Bunlar çok güzel hediyeler olmakla beraber burada esas olan gençlerimizi iyiliğe ve güzel ahlaka teşvik etmektir. Çünkü her şeyin başı iyi ahlak sahibi olmaktan geçiyor. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömen bir toplumu kısa bir süre içerisinde bir karıncayı dahi incitmeyecek bir toplum haline getiren bir dinin mensupları ve bir peygamberin ümmetiyiz. Bununla da gurur duyuyoruz. Bundan 1400-1500 sene önce medeniyetin, uygarlığın temelini atan, insan sevgisini, merhameti, hoşgörülü davranmayı, adaleti, hakkı, hukuku, kul hakkı yememeyi bizlere öğreten bir peygamberin ümmetiyiz. Bütün bu çalışmaların amacı da Peygamber Efendimizin hayatını, O'nun ahlakını öğrenerek kendi hayatımıza aktarmaya çalışmaktır. Bunun için ben yapılan bu çalışmalara önem veriyorum. Anasını, babasını, büyüğünü, küçüğünü seven, sayan, bayrağına, vatanına, milletine bağlı olan iyi ahlak sahibi insan olduktan sonra dünyada layık olduğumuz yere daha rahat geliriz. Ben böyle faydalı hizmetler verdikleri için Önder İmam Hatipliler Derneğine, SİMMDER'e ve bu yolda çaba harcayan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
SİMDER'in faaliyetlerini içeren sunumun ardından Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi İlahi Korusu tarafından birbirinden güzel ilahiler seslendirildi. Daha sonra geçilen ödül töreninde Vali Toprak tarafından yarışmada dereceye giren 10 öğrenciye altın hediye edildi.
Sancaktepe İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği (SİMDER) tarafından da 5 öğrenciye umre ziyareti, 15 öğrenciye İstanbul gezisi, 5 öğrenciye dizüstü bilgisayar ve 5 öğrenciye de cep telefonu hediye edildi.
(FT-MSA-Y)

19.05.2017 12:27:20 TSI
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