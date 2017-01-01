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Tavşanlı'da mezuniyet coşkusu



(Fotoğraflı)



KÜTAHYA (İHA) - Kütahya DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksek Okulu öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı. İki yıl boyunca Tavşanlı'da ön lisans eğitimi alarak hayata hazırlanan öğrenciler mezuniyet mutluluğu yaşadı.

Protokolün de katıldığı mezuniyet gününe öğrencilerin aileleri de iştirak etti.

Mezuniyet töreninde yapılan konuşmaların ardından okul derecesi yapan ve bölüm birincisi olan öğrencilere protokol tarafından başarı belgeleri takdim edildi.

Kep atma töreni sonrası davetlilere ikramlara bulunuldu ve canlı müzik eşliğinde öğrenciler mezuniyet coşkusu yaşadı. Öğrenciler bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. (Tİ - EFE)



19.05.2017 12:36:46 TSI

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