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Reyhanlı'da 19 Mayıs törenle kutlandı



(Fotoğraflı)



Ecevit Cemiloğlu

HATAY (İHA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Halil Sarsar'ın, Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasından sonra, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Sarsar'ın yaptığı günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra, Atatürk'ün gençliğe hitabesi ve gençliğin Atatürk'e cevabı okundu. Halk oyunları ekiplerinin gösterilerinin ardından şiirler okundu. Tören karete gösterisi ve halat çekme yarışmalarıyla sona erdi.

Reyhanlı'daki törene, Kaymakam Tuncay Dursun, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Arslan, Garnizon Komutanı Piyade Yüzbaşı Özgür Çet, Emniyet Müdürü Nadir Örten, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

(ECV-Y)



19.05.2017 12:44:00 TSI

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