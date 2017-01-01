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Nilüfer Sanat Atölyeleri kursiyerlerinden resim sergisi



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer Sanat Atölyeleri'nde eğitim gören 85 kursiyer, çeşitli tekniklerle yaptıkları eserleri sergiledi.

Sanatın farklı dallarında eğitimlerin verildiği Nilüfer Sanat Atölyeleri'nde resim eğitimi alan kursiyerler, çeşitli tekniklerle oluşturdukları eserleri açtıkları sergiyle sanatseverlerin beğenisine sundu. Konak Kültürevi'ndeki sergi ilgi gördü. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, "Nilüfer Belediyesi olarak resim sanatıyla yakından ilgileniyoruz. Bunun en somut örneği bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz Nilüfer Sanat Çalıştayı. Bu atmosferi oluşturmak çok önemli. Çünkü sanatın hakim olduğu yerde, barış hakim olur" dedi.

Özkılınç, konuşmasının ardından Nilüfer Sanat Atölyeleri'nde resim eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını verdi.

85 kursiyerin akrilik, karakalem ve yağlı boya çalışmalarının yer aldığı sergi 25 Mayıs tarihine kadar açık kalacak.

(MŞ)



19.05.2017 12:52:00 TSI

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