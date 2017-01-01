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Alanya'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı



(Fotoğraflı)



Erdal Anak

ANTALYA (İHA)- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 98'nci yıldönümü Antalya'nın Alanya ilçesinde törenle kutlandı.

19 Mayıs kutlamaları Atatürk Anıtı önünde yapılan çelenk sunma töreni ile başladı. Törene, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erdal Tamrak, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle öğrenciler katıldı. Müdür Tamrak'ın anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Anıt önündeki törenlerden sonra kutlamalar Rıhtım Şelale önünde devam etti. Rıhtımda yapılan törende, kortej yürüyüşü ve çeşitli okulların müzik ve spor gösterilerinin yanı sıra halk oyunları ve müzik dinletisi de sunuldu.

(EA-Y)



19.05.2017 13:05:41 TSI

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