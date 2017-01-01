Vali Çakacak'tan Esnaf Ziyareti
(Fotoğraflı)
MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Özdemir Çakacak, merkez Akdeniz ilçesi Silifke Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.
Silifke Caddesi üzerindeki dükkan ve mağazaları tek tek dolaşarak, hayırlı işler dileyen Vali Çakacak'a, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de eşlik etti. Ziyaret sırasında vatandaşlardan yoğun ilgi gören Çakacak, karşılaştığı gençlerin birlikte langırt oynama isteğini de geri çevirmedi. Vatandaşlarla fotoğraf çektiren Çakacak, esnafla bol bol sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.
(KYM-Y)
19.05.2017 13:12:51 TSI
NNNN