YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Çakacak'tan Esnaf Ziyareti

Vali Çakacak'tan Esnaf Ziyareti



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Özdemir Çakacak, merkez Akdeniz ilçesi Silifke Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Silifke Caddesi üzerindeki dükkan ve mağazaları tek tek dolaşarak, hayırlı işler dileyen Vali Çakacak'a, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de eşlik etti. Ziyaret sırasında vatandaşlardan yoğun ilgi gören Çakacak, karşılaştığı gençlerin birlikte langırt oynama isteğini de geri çevirmedi. Vatandaşlarla fotoğraf çektiren Çakacak, esnafla bol bol sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

(KYM-Y)



19.05.2017 13:12:51 TSI

NNNN

