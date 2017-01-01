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Ovacık'ta 19 Mayıs koşusu



(Fotoğraflı)



Sidar Eren

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı koşusu yapıldı.

Ovacık İlçe Kaymakamlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında koşu yarışı düzenledi. Çok sayıda sporcunun katıldığı yarışmalarda, 2 ve 5 bin metre etapları koşuldu. İlçe girişindeki meslek yüksek okul mevkisinde başlayan yarışlar, Şehit Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun Ortaokulu önünde sona erdi.

Yarışmalarda, yıldız kızlar 2 bin metre kategorisinde Yaren Çorak birinci, Zilan Şaylı ikinci, Olcay Paçavra üçüncü geldi. Yıldız erkekler kategorisinde ise Boran Yarar birinci, Okan Düşkün ikinci, Arda Çetin'de üçüncü oldu.

5 bin metre genç bayanlar ve halk kategorisinde ise Ebru Bozöş birinciliği, Elif Aşkın ikinciliği, Zeliha Geçgin üçüncülüğü elde etti. 5 bin metre genç erkekler ve halk koşusunda Ferdi Genç birinci, Sabri Paçavra ikinci, Yasin Türker üçüncü sırayı elde etti.

(SE-HİV-Y)



19.05.2017 13:14:21 TSI

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