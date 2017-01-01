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Söke'de 19 Gençlik Spor Bayramı kutlamaları

19 Mayıs 2017 Cuma, 13:20
Söke'de 19 Gençlik Spor Bayramı kutlamaları
Söke'de 19 Gençlik Spor Bayramı kutlamaları

(Fotoğraflı)

Levent Tuncer
AYDIN (İHA) - Kurtuluş mücadelesinin başladığı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Söke'de törenlerle kutlandı.
İlk törende Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi. Söke Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü çelengi Atatürk Anıtı'na sunuldu. Ardından kutlama törenine geçildi. Törene Söke Kaymakam Vekili Didim Kaymakamı İskender Yönden, Söke Garnizon Komutanı İstihkam Albay Uğur Hakan Kocatürk, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran başta olmak üzere protokolün diğer temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.
Törende günün anlam ve önemini belirten açılış konuşması Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü A. Turan Günen yaptı. 19 Mayıs'ın Türk tarihi için dönüm noktası olduğunu belirten Turan Günen, "19 Mayıs Türk Milletinin esarete başkaldırdığı gündür. Atatürk'ün Samsun'a ilk adımı bağımsızlığı kazanmada en büyük adımdır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk gençleri istikbalin teminatı görmüştür. Ancak geçmişini, tarihini ve kültürünü bilen ülkeler ileri medeniyetler seviyesine ulaşabilir. Bu nedenle gençlerimize ülke geleceği için büyük görevler düşmektedir. Biliyoruz ki siz gençler yarınlarımızın teminatı, bu ülkenin geleceğisiniz" dedi.
Açılış konuşmasının ardından Söke Anadolu Lisesi öğrencisi Berhan Geçgin Atatürk'ün Gençliğe Hitabını okudu, sonrasında Yavuz Selim Anadolu Lisesi öğrencisi Hüseyin Utku ve 20 kişilik öğrenci grubu tarafından Gençliğin Ata'ya cevabı okundu. Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Emre Utkan ve Fatma Tüzzehra Orhun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Hatice Kayrak'ın günün anlamına ilişkin şiirlerini okudukları törende; Söke Halk Eğitim Merkezi Karma Halk Oyunları Ekibi ile Söke Anadolu Lisesi Halkoyunları ekibi gösteri sundu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma gençlik ve Spor bayramı kutlama törenlerine ADÜ Söke İşletme Fakültesi dans ekibi gösterisi ve Hilmi Fırat Anadolu Lisesi Müzik Grubu 'Gorgonlar' dinletileri ile renk kattı.
(LT-MB-Y)

19.05.2017 13:20:48 TSI
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