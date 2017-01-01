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Törene, çuvalla koşma, balon patlatma, yumurta taşıma ve halat çekme yarışması damga vurdu

19 Mayıs 2017 Cuma, 13:22
Törene, çuvalla koşma, balon patlatma, yumurta taşıma ve halat çekme yarışması damga vurdu
Törene, çuvalla koşma, balon patlatma, yumurta taşıma ve halat çekme yarışması damga vurdu

(Fotoğraflı)

Tamer Yiğit
KÜTAHYA (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 98'inci yıldönümü, Kütahya'nın Domaniç ilçesinde coşkuyla kutlandı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın ilk olarak, saat 10.00'da Atatürk anıtında düzenlenen çelenk töreni ile başladı. Törenin, ikinci ayağı Domaniç kapalı spor salonunda saat 10.30'da Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.
Günün anlam ve önemine dair konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şentürk, "Milletimizin tüm onur ve asaleti ile Gazi Mustafa Kemal önderliğinde bir defa daha şahlanışını başlangıcı 19 Mayıs 1919 tarihidir. Gazi Mustafa Kemal önderliğinde 'Tüm milletim için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir' diyerek Samsun'a çıkması bağımsızlık ve özgürlüğümüzün de başlangıcı olmuştur. Bu tarih ile birlikte Türk milleti kendi makûs talihini tersine döndürmeye başlayarak, esaret altında olunamayacağını ve kutsal topraklarımızı ilelebet işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya duyurmuştur" ifadelerini kullandı.
Törende, Domaniç Anadolu İmam Hatip Öğrencisi Musa Karakoyun Gençliğe Hitabe ve Gençliğin Ata'ya cevabını okudu. Halk Eğitim Merkezi Halk oyunları ekibi gösterisini sundu. Domaniç Anadolu İmam Hatip Öğrencisi tarafından şiir okundu. Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Hatice Aykan tarafından hazırlanan kaşık oyunu gösterisi ilgi odağı oldu.
Tören sonunda, çuvalla koşma, balon patlatma, yumurta taşıma ve halat çekme yarışması düzenlendi.
Son olarak, ilçede yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. (TY-EFE)

19.05.2017 13:22:54 TSI
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