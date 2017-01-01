YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Üreten Gençlik Proje Sergisi açıldı

Üreten Gençlik Proje Sergisi açıldı



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - MTOSB Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı 'Üreten Gençlik Proje Sergisi' açıldı.

Serginin açılışına, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli iye yönetimi ve çok sayıda sanayici katıldı. Öğrencilerin robotlardan makinelere kadar hayatı kolaylaştırmak adına ürettikleri buluşların stantlarını gezen Başkan Tekli ve sanayiciler, öğrencileri kutladılar.

Serginin açılışında konuşan Tekli, öğrencileri ürettikleri projeler dolayısıyla kutlayarak, "Üreten ve gelişen toplumun sağlanabilmesi adına sürekli çalışan ve proje geliştiren gençlerimize ihtiyacımız var. Bu öğrenciler bizlere ülkemizin geleceği için umut ışığı oluyor. Ürettikleri projeler ve buluşlar belki de ülkenin kaderini değiştirecek. Toplumun ileriye taşınması ve üretimin artması için çalışan ve çabalayan bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Başkanı Mehmet Yılmaz ve Makine Bölümü Öğretim Görevlisi Bülent Harun Kılıç'ın jüri üyeliğini yaptığı sergide, başarılı olan öğrencilere Sabri Tekli ve Soda Sanayi A.Ş. temsilcileri tarafından hediyeleri verildi. Sergide projeleri ile umut veren öğrenciler derecelerine göre tablet ve kitap hediye çeki ile ödüllendirildi.

(KYM-Y)



19.05.2017 13:24:39 TSI

NNNN

