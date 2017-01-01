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Söke'de el emeği göz nuru eserler sergilendi



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Söke Belediyesi ve Söke Halk Eğitim Merkezi işbirliği le gerçekleştirilen hobi ve meslek edindirme kurlarının sergisi açıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlileri çerçevesinde gerçekleştirilen sergi, Söke Belediyesi Bedesten Kurs Merkezi'ndeki salonlarda açıldı.

Serginin açılışına Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, Söke Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Fatih Akbaba başta olmak üzere protokol üyeleri, davetliler, vatandaşlar ve kursiyerler katıldı.

Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran açılışta yaptığı konuşmada kurlarda emeği olan başta eğitmenler olmak üzere tüm kursiyerlere teşekkür etti.

Usta Öğreticiliğini Şengün Nişancı'nın yaptığı deri aksesuar ve çanta yapımı, Usta Öğreticiliğini Gülay Dağoğlu'nun yaptığı Alüminyum Folyo, Boncuk İşleme, Nakış ve Takı Tasarım, Usta Öğreticiliğini Ezgi Tunç'un yaptığı Turistik Hediyelik Eşya, Usta Öğreticiliğini Selma Güvenir'in yaptığı Otantik Takı, Ev Aksesuarları, Seper Yapımı ve Örgü Bebek, Usta Öğreticiliğini Mustafa Aygün'ün yaptığı Ebru Sanatı eserleri yeri aldı. 11 ayrı branşta ve dört salonda açılan sergide kurslara katılanların yıl boyunca ürettikleri eserler sergilendi.

(LT-MB-Y)



19.05.2017 13:39:12 TSI

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