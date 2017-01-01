Edirne'de karaçalı mücadelesi
(Fotoğraflı)
Ergin Yıldız
EDİRNE (İHA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Edirne İl Müdürlüğü merada kendiliğinden yetişen ve geniş yer kaplayan karaçalı zararlısıyla mücadeleye devam ediyor.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Demirköy'de mera ıslah çalışması gerçekleşti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Edirne İl Müdürü Orhan Sarı, Lalapaşa ilçesi Demirköy'de mera ıshal çalışmalarını yerinde inceledi. Bölgede hayvancılığın gelişmesi için otlakların çoğaltılması gerektiğini vurgulayan Sarı, besicilikte meraların önemli olduğunu söyledi.
(EY-MK-Y)
19.05.2017 13:40:59 TSI
NNNN