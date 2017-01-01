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4. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti



KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde meydana gelen olayda 4. kattan zemine düşen 20 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Belsin Tınaztepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda R.S. (20), 4. katta bulunan ikametlerinin balkonundan yere düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan R.S., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. R.S.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(TB-Y



19.05.2017 13:42:17 TSI

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