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Edremit Belediyesinden Yeni TOKİ'ye spor sahası



(Fotoğraflı)



İbrahim İlhan

VAN (İHA) - Van'ın Edremit Belediyesi tarafından Yeni TOKİ 1. Etap konutlarının bulunduğu bölgede yaptırılan spor sahasında sona gelindi.

Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli'nin talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Van'da yaşanan depremlerden sonra Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Edremit ilçesinde inşa edilen konutların bulunduğu bölgede Edremit Belediyesi de yaptırdığı spor sahası çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıl yapımına başlanan ve yüzde 40'lık kısmı tamamlanarak ara verilen sahanın geri kalan yüzde 60'lık kısmında ise sona gelindi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) da katkı sunduğu spor sahası, bin 925 metrekare alan üzerinde yapılıyor. Son eksikliklerinin de tamamlanması ile birlikte hizmete sokulacak olan ve 550 bin TL'ye mal olan sahanın 350 bin TL'sini TFF, 200 bin TL'si ise Edremit Belediyesi tarafından karşılandı.

Gençlerin spor aktivitelerine yönelmesini isteyen Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Edremit ilçesinin birçok yerinde yeni projelerin hayata geçirilmesi konusunda çalışmalarını aralıksız sürdüğünü belirtti.

(MSA-Y)



19.05.2017 13:57:54 TSI

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