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Dünyaca ünlü sirke Gaziantep'te yoğun ilgi



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GAZİANTEP (İHA) - Dünyaca ünlü sirkin Gaziantep Gösterileri devam ediyor. Yaklaşık 10 gün Gaziantep'te gösterilerini sergileyecek sirkin her seansı yoğun ilgi görüyor.

Avrupa ülkelerinin yanı sıra, Uzakdoğu, Asya'da, Amerika, Afrika'nın ve dünyanın bir çok ülkesinde gösteri yapan sirk grubu, Gaziantep'te gösterilerini sürdürüyor. Özgürlükleri yetenekleri ve cesaretleriyle başarılı bulunan sirk gurubu, tehlikeli gösterileri ile yürekleri ağza getiriyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla, Şahinbey Spor Salonunda gösterilerini sürdüren grup, atlı gösteri, çember, yer akrobasi, hava akrobasisi, ip cambazlığı, palyaçolar, salıncak ve jonglor şovları ile izleyenleri etkiliyor. İsteyen herkesin ücretsiz olarak izleyebildiği Büyük Gaziantep Sirki hafta içi 10:00- 13:00 ile hafta sonu ise 14:00-18:00 saatlerinde gerçekleşiyor.

Büyük Gaziantep Sirki, 23 Mayıs tarihine kadar Şahinbey Karataş Spor salonunda ücretsiz olarak gösterilerine devam edecek.

(SD-Y)



19.05.2017 13:59:07 TSI

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