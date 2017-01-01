YEREL HABERLER / SİVAS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gürün'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Gürün'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı



(Fotoğraflı)



Yasin Kayacı

SİVAS (İHA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Gürün Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hanifi Polat,"Gençlerimiz, ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda ve hedefte ilerlemeli, gece gündüz çalışarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine taşımalıdır" dedi.

Daha sonra okunan şiir ve gösteri sunumunun ardından Gürün Kaymakamlığı tarafından düzenlenen turnuvalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Davul zurna eşliğinde çekilen halayın ardından kutlama etkinliği sona erdi. Törene Gürün Kaymakamı Fatih Özdemir, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Hasan Balkancı, İlçe Emniyet Müdürü Halil Uludağ, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

(UY-Y-)



19.05.2017 14:05:52 TSI

NNNN

