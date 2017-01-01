ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gürün'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

19 Mayıs 2017 Cuma, 14:05
Gürün'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Gürün'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

(Fotoğraflı)

Yasin Kayacı
SİVAS (İHA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.
Gürün Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hanifi Polat,"Gençlerimiz, ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda ve hedefte ilerlemeli, gece gündüz çalışarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine taşımalıdır" dedi.
Daha sonra okunan şiir ve gösteri sunumunun ardından Gürün Kaymakamlığı tarafından düzenlenen turnuvalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Davul zurna eşliğinde çekilen halayın ardından kutlama etkinliği sona erdi. Törene Gürün Kaymakamı Fatih Özdemir, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Hasan Balkancı, İlçe Emniyet Müdürü Halil Uludağ, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
(UY-Y-)

19.05.2017 14:05:52 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Gürün'de trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

GÜRÜN'DE TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
Cenaze yolunda trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
YEREL

CENAZE YOLUNDA TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ, 4 YARALI
Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

SİVAS'TA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
Sivas Fen Lisesi'nde bilim fuarı düzenlendi
YEREL

SİVAS FEN LİSESİ'NDE BİLİM FUARI DÜZENLENDİ
STK'lardan Sivasspor'a destek
YEREL

STK'LARDAN SİVASSPOR'A DESTEK

Gürünlü dağcılar Erciyes Dağı'na tırmandı
YEREL

GÜRÜNLÜ DAĞCILAR ERCİYES DAĞI'NA TIRMANDI
Sivas'ta göçmen kaçakçılığı operasyonu
YEREL

SİVAS'TA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU
Sivas'ta FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık iddiası
YEREL

SİVAS'TA FETÖ BAHANESİYLE DOLANDIRICILIK İDDİASI
Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı
YEREL

SİVAS'TA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
EN ÇOK OKUNANLAR
Sözcü gazetesine FETÖ operasyonu!
GÜNDEM

SÖZCÜ GAZETESİNE FETÖ OPERASYONU!

1
  • 2 Eşini 1 yıl önce kaybetti! Fotoğraflara bakınca...
  • 3 Siz bir de kamera arkasını görün!
  • 4 Ankara'ya muhteşem stat! İnşaattan kareler...