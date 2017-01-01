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Balya'da BENGİ projesi her yerde, her evde



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) -Balıkesir Valiliğinın öncülük ettiği BENGİ Projesi kapsamında Balya ilçesinde, Şamile Altıntaş İlkokulu, İlçede başlattığı okuma seferberliği sürüyor. Şamile Altıntaş İlkokulunda yürütülen 'Ailemle Okuyorum' projesi kapsamında öğrenciler evlerinde velileri ile kitap okuyorlar.

Balya ilçesinde, çeşitli okullarda okuma saatleri düzenlenirken, projenin çok yararlı olduğunu anlatan Okul Müdürü Şahin Uçar,"Bildiğimiz gibi eğitim ailede başlar. Çocuklar ebeveynlerini rol model alarak yetişirler. Biz okulumuzda kitap okuma etkinliği yapıyorduk. Ancak, kitap okumanın bir alışkanlık haline gelmesi için öğrencilerimizin, anne babalarını da kitap okurken görmeleri; kitabı sosyal hayatın bir parçası olarak benimsemeleri gerekiyordu. Düzenlediğimiz veli toplantılarıyla bu fikrimizi velilerimize aktardık, yol haritamızı belirledik ve projeyi uygulamaya koyduk. Yarım saat olarak belirlediğimiz kitap okuma saatinin ailelerdeki ilgi ile bugünlerde bir saate çıktığını gördük. Bu da bizim amacımıza yaklaşmak adına kaydettiğimiz ilerlemeyi göstermekte ve bizi mutlu etmektedir" dedi.

Proje ile ilgili görüşlerini açıklayan öğrenci velisi Dilek Bayrak,"Projeyi gönülden destekliyoruz. Severek uyguluyoruz. Bu etkinlik birinci sınıf öğrencisi olan kızımın okumasının gelişmesine de çok faydalı olduğunu gördüm. Kesinlikle kitap okuma saatlerine devam edeceğiz" dedi. Okul Aile Birliği Başkanı Ahmet Kurcen ise, "Projeyi, toplantıda anlatıldığında fikir olarak çok etkileyici buldum. Aslında yapmak istiyoruz. Ama, günlük hayatın telaşı içinde atlanan bir etkinlik olduğunu düşüyorum. Proje yarım saat süreyle başladı. Ancak şimdilerde bir saat süren bir kitap okuma etkinliği bulunuyor. Artık kitap okuma saatimiz geldiğinde kızlarım gelip bizi uyarıyor. Onların gözlerindeki mutluluğu ve kitap okuma sevgisini görmek biz anne babaları da mutlu ediyor. Projede emeği geçen herkese teşekkür ederim"diye konuştu. Okul Müdürü Şahin Uçar, kütüphanedeki kitapların velilerin de okuyabileceği kitaplar ile zenginleştirilerek projenin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini belirtti.

(FT)



19.05.2017 14:12:59 TSI

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