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İlkokuldan okuma etkinliği



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde Hatice Bahaettin Şener İlkokulu birinci sınıf öğrencileri Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı'nda Okuma Bayramı etkinliği gerçekleştirdi.

Programda ilk olarak konuşma yapan Okul Müdürü Gökhan İslam, "Öğrencilerimizin bir yıl boyunca okumaya geçme süreçlerinde göstermiş oldukları üstün gayreti yapmış oldukları bu etkinlikle taçlandırdılar. Gerçekten başarılı bir eğitim sezonu geçirdik. Okulumuzdaki öğretmenlerimizin emeği bu anlamda çok büyüktür. Öğrencilerimizin gayreti ve başarısı bunu gösteriyor" dedi.

Program öğrencilerin şiir okuma, skeç, halk oyunları, ront ve tiyatro gösterileri ile devam etti. Programın sonunda öğrencilere protokol ve öğretmenleri tarafından okuma belgeleri takdim edildi.

Etkinliğe ayrıca Fatsa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Akyol, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

(AA-SLH-Y)



19.05.2017 14:18:57 TSI

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