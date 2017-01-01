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Kaymakamlığı voleybol turnuvası tamamlandı

19 Mayıs 2017 Cuma, 14:19
Kaymakamlığı voleybol turnuvası tamamlandı
Kaymakamlığı voleybol turnuvası tamamlandı

(Fotoğraflı)

Turan Ozan Acar
ÇORUM (İHA) - Kargı Kaymakamlığı tarafından düzenlenen voleybol turnuvası esnaf ve kolluk kuvvetleri takımları arasında oynanan maçla tamamlandı. turnuvanın şampiyonu esnaf takımı oldu.
Kargı Kaymakamlığı tarafından her yıl düzenlenen voleybol turnuvası şampiyonluk maçında esnaf ile kolluk kuvvetleri takımları karşı karşıya geldi. Güzel bir maç sergileyen esnaf takımı, kolluk kuvvetleri takımını 3-1 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu.
Turnuvada esnaf takımı birinci olurken, kolluk kuvvetleri ikinci, adliye üçüncü, Cumhuriyet YİBO takımı ise dördüncü oldu. Birinci olan esnaf takımının madalya ve kupaları Kaymakamı Muhammed Çetin, ikinci olan kolluk kuvvetleri takımının madalya ve kupaları Belediye Başkanı Zeki Şen, üçüncü olan adliye takımının madalya ve kupaları Cumhuriyet savcısı Ahmet Rüfai Şahin, dördüncü olan Cumhuriyet Yibo takımının madalya ve kupasını ise Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Küçükaydın tarafından verildi.
Ayrıca turnuvanın en centilmen takımı seçilen kaymakamlık takımına kupa, turnuvada görev alan personele ise başarı belgesi verildi.
Ödül töreninin ardından bir konuşma yapan Kargı Kaymakamı Muhammet Çetin, her yıl ve bu yılda turnuvada yaşanan olumsuzluklara dikkat çekerek, turnuvayı düzenlerken kararsız kaldıklarını ancak güzel bir turnuva olduğunu belirtti.
(TOA-BÖ)

19.05.2017 14:19:04 TSI
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