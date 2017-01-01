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25 Milyonluk projede çalışmalar devam ediyor



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Erenler'in içme suyu ve yağmursuyu altyapısının yenilendiği 25 milyonluk projede çalışmaların aralıksız devam ettiğini açıkladı.

SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sakarya'mızın tüm ilçelerinde, vatandaşlarımızın tamamına en kaliteli hizmeti verebilmek adına gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Erenler ilçemizde de bir yandan bölgenin içme suyu altyapısını yenilerken bir yandan da ilçenin yağmursuyu ağını güçlendiriyoruz. 25 milyonluk yatırımla Erenler için 300 kilometrelik içme suyu hattı ve yağmursuyu için de Türkiye'de ilk sayılabilecek dev bir kutu menfez inşa ediyoruz. Ekiplerimizin çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde asfalt serim işlemlerini de sürdürüyoruz" diye konuştu.



"25 milyonluk yatırım"

SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, "Şehir genelinde 2023 yılına kadar 1,8 Milyon liralık altyapı yatırımını hayata geçirmiş olacağız. Sakarya'mızın dört bir tarafında altyapı çalışmalarımız devam ediyor. 25 milyon lira değerindeki yatırım ile de Ereneler ilçemiz için akıllı şebeke sistemi kuruyoruz. Bölgede 300 kilometre içme suyu hattı inşa ediyoruz. Hattın 26 kilometrelik kısmı tamamlandı. Yeşiltepe Mahallesi ve Erenler Modern Sanayi'de içme suyu ve yağmursuyu çalışmalarımızı tamamladık. Çalışmaların tamamlandığı Yeşiltepe Mahallesi ve D100 karayolu yan yolda asfalt serim işlemlerini de gerçekleştirdik. Erenler Modern Sanayi'de asfalt işlemleri devam ediyor. İnşallah projemizin tamamlanmasıyla ilçemizin içmesuyu ve yağmursuyu geleceğini garanti altına almış olacağız. Bölgede inşa ettiğimiz 300 kilometrelik içme suyu hattının 29 farklı noktasına basınç odaları yerleştiriyoruz. Bu sayede hattaki suyun birçok değeri kontrol edilirken ayrıca kaçakların ve arızaların anında tespiti yapılarak daha hızlı şekilde de müdahale edilebilecek. Sapanca Gölü'nden temin ettiğimiz suyun, geçtiği her aşama anlık olarak izlenerek vatandaşlarımıza ulaştırılacak. Bölge için 4 etaptan oluşan yağmursuyu ağı kuruyoruz. Projenin ilk etabında Erenler için 7 kilometrelik yağmursuyu hattı inşa ediyoruz. Bu hattın 4 kilometrelik kısmını yaklaşık 4 metre genişliğindeki kutu menfez oluşturuyor. Proje kapsamında Erenler Modern Sanayi'de 2 kilometrenin üzerinde yağmursuyu hattı inşa ettik. İlçemiz için entegre bir yağmursuyu ağı kuruyoruz. İnşallah hem içme suyu hem de yağmursuyu çalışmalarımızın tamamlanmasıyla Erenler'i sorunsuz altyapı ile buluşturmuş olacağız" dedi.

(RŞ-Y)



19.05.2017 14:20:07 TSI

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