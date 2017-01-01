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Devrek'te 19 Mayıs coşkusu



(Fotoğraflı)



Fikri Erdem

ZONGULDAK (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayram Devrek'te coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Zonguldak'ın Devrek' ilçesinde de düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Kutlama etkinliklerinin ilki sabah saatlerinde Cumhuriyet alanındaki törenlerle başladı. Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü yetkilileri tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Devrek Cumhuriyet Alanında düzenlenen kutlamalara geçildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okunması, halk oyunları gösterisi grupların gösterileri ile sona erdi. Programın ardından, çeşitli spor dallarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından plaketler takdimin ardından program sona erdi.

Düzenlenen 19 Mayıs etkinliklerine; Devrek Kaymakamı Yakup Güney, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Yıldırım Yörük, Cumhuriyet Savcısı Burhan Gönüllü, Belediye Başkanı Mustafa Semerci, okul müdürleri, öğretmenler, gaziler, askerler sivil toplum kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(FE-RFK-Y)



19.05.2017 14:21:22 TSI

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