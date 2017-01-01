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Ereğli'de meme kanseri erken teşhis edilecek



(Fotoğraflı)



Özcan Saraç

KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından meme kanserinden korunmak ve erken teşhis etmek için 'Pembe Prenses' isimli araç hizmet vermeye başladı.

"Bu aracın Ereğli'ye gelerek böyle bir sağlık hizmeti sunacak olması bizleri çok mutlu etti" diyen Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "KETEM yani kanser taraması ile ilgili bir tırımız şehrimize getirildi. Taleplere cevap verdikleri için yetkililerimize çok teşekkür ediyorum. Kanser bildiğiniz gibi çağımızın en kötü hastalığıdır. Ama erken teşhis edildiği zaman yenilebilecek bir hastalıktır. Aracımızın Ereğli'ye getirilmesi de büyük bir hizmettir. Özellikle hanım kardeşlerimize buraya gelerek bir mamografi çektirmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Konya İl Halk Sağlığı Müdürü Hasan Öznavruz ise, "Koruyucu sağlık hizmetlerimiz noktasında başta kanser olmak üzere benzer hastalıklar ile mücadele ediyoruz. Kanser artık erken teşhis olduğu zaman tedavi edilebilen bir hastalık haline geldi. Evin temel direği olan hanım kardeşlerimizi meme kanseri tehlikesinden korumak için 'Pembe Prenses' isimli aracımızı Ereğli'ye getirdik. Türkiye'de bu aracımızdan 12 adet mevcut ve bir tanesi de Konya'da hizmet veriyor. İnsanlarımızın bize ulaşmakta zorluk çektiği yerlere bu aracımız ile biz hizmet veriyoruz" diye konuştu.

Öznavruz ayrıca vatandaşların mutlaka aile hekimlerine gitmeleri gerektiğine dikkat çekerek, "Biz kanser taramalarımızı ücretsiz yapıyoruz bu araçlarda. Beş dakika içerisinde yapılan mamografi çekimleri Hacettepe'de bir merkeze aktarılıyor orada birbirini görmeyen iki Radyoloji Uzmanı tarafından sonuçlara bakılıp, herhangi bir sorun yoksa herkesin kendi aile hekimliğine aktarılıyor. Aile hekimleri de hastanın kimlik numarası ile sistemden bakıp sorun olmadığını, hastanın kendisine bildiriyor. Eğer sorun varsa da hastanın sevkini sağlıyoruz. Buradaki amaç erken teşhis koyarak gerekli tedaviden sonra hastanın hayatına devam etmesini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öznavruz son olarak 40-69 yaş aralığındaki, kadınların buraya mutlaka gelmeleri gerektiğine de dikkat çekti. Konuşmalardan sonra Ereğli 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda Başkan Özgüven ve Halk Sağlığı Müdürü Hasan Öznavruz tarafından kurdele kesilerek araç gezildi.

(ÖS-FM-Y)



19.05.2017 14:21:50 TSI

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