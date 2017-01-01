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lazığ'da sağanak yağış etkili oldu

19 Mayıs 2017 Cuma, 14:23
lazığ'da sağanak yağış etkili oldu
Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu

(Fotoğraflı)

Yunus Özhanlı
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren arar ara etkisini göstermeye başladı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Meteorolojinin önceden uyardığı sağanak yağış, Elazığ'da etkisini göstermeye başladı. Sağanak yağış kentte ara ara etkili olurken, yanlarına şemsiye almayan vatandaşların bir kısmı ıslandı, bir kısmı da ağaç altlarında yağmurun dinmesini bekledi.
Elazığ'da değişik bir mevsimin yaşandığını belirten Kadri Boza, "Elazığ'ın havası Karadeniz havası gibi, bir günde 4 mevsim yaşıyoruz. Bizde arkadaşlarımızla pikniğe gidecektik. Yağmur etkisini gösterince gidip gitmeme arasında kaldık ama inşallah gideceğiz" diye konuştu.
Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'de Elazığ dahil 5 ilde Pazar günü sabah saatlerine sağanak yağışın etkili olacağını ve ara ara rüzgarın da saatte 40 ile 70 kilometre hızla eseceği bilgisini yeniledi.
Merkez, ayrıca, gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle su baskını, yıldırım çarpması, çatı uçması ve ağaçların devrilmesi gibi konularda ilgililerin dikkatli olması gerektiğini bildirdi.
(YÖ-HİV-Y)

19.05.2017 14:23:22 TSI
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