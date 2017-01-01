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Mezitli Belediyesi'nden 19 Mayıs'ta 119 kişiye bisiklet



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 119 Mezitli Kart kullanıcısına bisiklet hediye etti. Mezitli Kart kullanıcıları arasından çekilen kura ile belirlenen talihliler bisiklet kazanmanın heyecanını yaşadı.

Daha sağlıklı bir kent için bisiklet kullanımını artırmak amacıyla yüzlerce bisiklet dağıtan Mezitli Belediyesi, 19 Mayıs'ta da bisiklet vermeye devam etti. Bisikletler, talihlilere düzenlenen törenle Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan tarafından hediye edildi.

Törende konuşan Mersin Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Ferhat Coşkun, Sağlık Bakanlığı'nın obeziteyle savaş amacıyla birçok kurum ve kuruluşa bisiklet dağıttığını belirterek, "Mezitli Belediyesi'nin yapmış olduğu bisiklet yollarına istinaden Sağlık Bakanlığı tarafından verdiğimiz bisikletlerin bir kısmının dağıtımını yapıyoruz. Çünkü obezite dünyada en önemli sağlık problemlerinden birisi ve mücadelede hareket etmenin, spor yapmanın önemi yadsınamaz. Umuyorum ki, Mezitli Belediyemizin bu çalışması ve kampanyalar sonrası kentimizde bisiklet kullanımı artar ve daha sağlıklı temiz havanın olduğu bir kent oluruz" dedi.

Mezitli'de 12 bin 500 Mezitli Kart kullanıcısı olduğunu söyleyen Başkan Tarhan ise "Mezitli Kart kullanıcıları arasında yaptığımız çekiliş ile çeşitli hediyeler dağıttık. Anneler Günü'nde, Sevgililer Günü'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yüzlerce bisikleti Mezitlililerle buluşturduk. Bugün de 119 bisikleti talihli vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Sadece Mezitli Kart kullanıcılarına değil, toplumda farkındalık yaratması için Milletvekilimiz Aytuğ Atıcı'ya, meclis üyelerimize, muhtarlarımıza bisikletler dağıtarak bisiklet kullanımını teşvik etmeyi amaçladık" diye konuştu.

Daha temiz ve sağlıklı bir kent için bisiklet kullanımının artması gerektiğinin altını çizen Tarhan, "Ben de çoğu zaman bisiklete binerek vatandaşların dikkatini bu yöne çekmeye çalışıyorum. Milletvekilimize, ilçe milli eğitim müdürümüze ve ilçe müftümüze de bu nedenle bisikletler hediye ettik. Vatandaşlarımızda 'O biniyorsa biz de binebiliriz' algısını oluşturmalıyız. Önümüzdeki süreçte de bisiklet yollarımız ve bisiklet dağıtımımız devam edecek. Sağlıklı olmak, akaryakıt tüketimi ile trafik ve park sorununu azaltmak için bisiklet yollarını ve bisiklet kullanımını artırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Mezitli Kart kullanıcısı talihlilere bisikletleri teslim edildi.

(KYM-Y)



19.05.2017 14:28:43 TSI

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