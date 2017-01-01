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Ferhat Göçer Büyükmandıralıları coşturdu

19 Mayıs 2017 Cuma, 14:29
Ferhat Göçer Büyükmandıralıları coşturdu
Ferhat Göçer Büyükmandıralıları coşturdu

(Fotoğraflı)

Kaner Akaner
KIRKLARELİ (İHA) - Bu yıl 92'ncisi düzenlenen Büyükmandıra Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri kapsamında sahne alan sanatçı Ferhat Göçer, konsere katılanları coşturdu.
Didem Delen, Sevtuğ Kasapbaşoğlu, Esra Sezer gibi pop müziğin genç isimlerinin de sahne aldığı konser büyük ilgi gördü. Büyükmandıralıların yanı sıra Trakya Bölgesi'nin çeşitli yerlerinden gelen binlerce kişinin izlediği konser gece geç saatlere kadar devam etti.
Sanatçı Ferhat Göçer sahneye çıktığı andan itibaren hayranlarına coşku dolu bir gece yaşattı. Göçer "Trakya çok farklı bir yer, Büyükmandıra daha da farklı bir yermiş, bunu buradaki protokol düzeninden daha iyi anladım. Halk konserinde halkın önüne protokol koymadığı için belediye başkanımızı tebrik ediyorum" dedi.
Konuklara teşekkür eden Belediye Büyükmandıra Belediye Başkanı Sertaç Balyemez, "Öncelikle Büyükmandıra halkımıza, bölge halkımıza ve konserimizi izlemek için çeşitli yörelerden gelen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Bugün burada çok coşkulu bir kalabalık var. Belediye olarak bizim amacımızda 92 yıllık geleneği en iyi şekilde, en coşkulu şekilde burada yaşatmaktır" ifadelerini kullandı.
(MK-Y)

19.05.2017 14:29:35 TSI
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