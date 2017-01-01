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Liselilerin eserleri büyüledi



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Yakutiye Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinin yılsonu resim sergisi, büyük beğeni topladı.

Merkez Yakutiye İlçesindeki Atatürk Anadolu Lisesi 10,11 ve 12'nci sınıf öğrencileri tarafından yapılan yıl sonu resim sergisi Büyükşehir Belediyesi Necip Fazıl Kısa Kürek Kültür Merkezi Resim Salonu'nda görücüye çıktı. 80 eserin beğeniye sunulduğu serginin açılışını Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Zinnur Şimşek, Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Aydın yaptı. Ders dışı etkinlikte hafta sonları Görsel Sanatlar Öğretmeni Selahattin Alyap öncülüğünde eserlerini yapan geleceğin 24 ressamı, büyük özveri ile çalıştı.

Serginin 21 Mayıs tarihleri arasına kadar açık olacağını anımsatan Selahattin Alyap, "Öğrencilerimiz tablolarını yağlı pastel boya ile hafta sonları heyecanla hazırladı. Hepsi çok yetenekli. Bize destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Zinnur Şimşek, Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Aydın, Öğretmenevi Müdürü Abdullah Nehir, okul idaresi ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenimiz Bülent Ketecioğlu'na teşekkür ederim" diye konuştu.

(ERZ-AA-Y)



19.05.2017 14:31:37 TSI

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