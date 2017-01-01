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"Trafikte Genç Fikirler" 2017 Proje Yarışmasında Türkiye 6.'sı oldu

- Pakmaya Kenan Kaptan MTAL'den dev başarı



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Pakmaya Kenan Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; Tak Kaskını Yaşa Hayatını" sloganıyla Trafikte Gençlik Hareketinin "Trafikte Genç Fikirler" proje yarışmasında ön eleme aşamasında, Türkiye'de ilk 10 okul arasına girerek Türkiye finallerinde 6.'sı olmayı başardı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, araç muayene İstasyonları ve bir lastik firması ile imzalanan protokol ile hayata geçirilen Trafikte Gençlik Hareketi Projesi kapsamında elde edilen bu başarı Ayvalık halkı tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Trafikte sürücüler ve yayaların kurallara uymasının öneminin yanı sıra özellikle motosiklet tutkunu gençlerin motosiklet kullanırken, kask ve koruyucu kıyafetlerle olası bir kazadan daha az etkilenmesinin amaçlandığı projeye ASTED (Adil Sosyal Tüm Engelli Dostları Grubu) Genel Koordinatörü Görme Engelli Namık Tuncel ile Medya Ayvalık Gazetesi de tam destek vermişti.

Ele edilen başarıyla ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Pakmaya Kenan Kaptan MTAL Müdürü Hüseyin Aday, Trafikte Gençlik Hareketi Projesi kapsamında okul bünyesindeki öğrenci grubunun 'Tak Kaskını Yaşa Hayatını' sloganıyla Türkiye 6. sı olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ayvalık'ta motosiklet kullanımının oldukça yüksek bir oranda olduğuna dikkat çeken Hüseyin Aday, "Bu motosiklet sürücülerinin bir çoğu kask ve ekipman kullanmadığı için bir çok kazada can veriyor yada kalıcı sakatlıklara maruz kalıyorlar. Bunun yanı sıra motosikletler trafikte pek kaale alınmıyor. Okulumuz bünyesindeki gençlerimiz de bu olumsuzlulara dikkat çekebilmek için böylesi anlamlı bir etkinliği hayata geçirdiler. Bununla da yetinmediler ve katıldıkları 'Trafikte Genç Fikirler' proje yarışmasında ön eleme aşamasında, Türkiye'de ilk 10 okul arasına girerek Türkiye finallerinde 6. olmayı başardılar. Çok mutluyum." dedi.

Müdür Aday, Projeyi yürüten Pakmaya Kenan Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri; Hasan Soner Çetinkaya, Osman Ataberk Sarı, Melih Aksu, Eda Dede ve Yasemin Dağlı; Koordinatör Öğretmenleri İsmail Yeşil ve Suna Fegendemir'in yanı sıra projeye destek veren herkese de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

(SS)



19.05.2017 14:37:49 TSI

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